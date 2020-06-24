Пожар на Лермонтовском проспекте в Москве: очевидцы сообщают о едком дыме

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:40:55+03:00

Предварительно загорелось несколько бытовок и вагончиков недалеко от автозаправки [видео]

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Во вторник, 24 июня, произошел пожар на улице Привольной 5 в начале Лермонтовского проспекта в Москве произошел пожар.

По предварительной информации загорелось несколько бытовок и вагончиков недалеко от автозаправки. На данный момент о пострадавших не сообщается, но по словам очевидцев, жители округи задыхаются от едкого дыма.

Напомним, 13 июня произошел пожар на первом этаже московского торгового центра «Афимолл сити». В результате эвакуировали порядка 400 человек и возгорание смогли ликвидировать. Как позже сообщили ГУМЧС по Москве, в ТЦ произошло возгорание бумаги на площади 0,5 квадратных метров в одном из помещений здания. Все было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

За неделю до этого инцидента в жилом доме в районе Южное Чертаново в Москве при пожаре прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб один человек и один пострадал

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786908" frameborder="0"></iframe> Пожар в Москве на улице Привольной 5.

ИСТОЧНИК KP.RU