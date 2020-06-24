Пожар на Лермонтовском проспекте в Москве: очевидцы сообщают о едком дыме
Во вторник, 24 июня, произошел пожар на улице Привольной 5 в начале Лермонтовского проспекта в Москве произошел пожар.
По предварительной информации загорелось несколько бытовок и вагончиков недалеко от автозаправки. На данный момент о пострадавших не сообщается, но по словам очевидцев, жители округи задыхаются от едкого дыма.
Напомним, 13 июня произошел пожар на первом этаже московского торгового центра «Афимолл сити». В результате эвакуировали порядка 400 человек и возгорание смогли ликвидировать. Как позже сообщили ГУМЧС по Москве, в ТЦ произошло возгорание бумаги на площади 0,5 квадратных метров в одном из помещений здания. Все было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
За неделю до этого инцидента в жилом доме в районе Южное Чертаново в Москве при пожаре прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб один человек и один пострадал
Пожар в Москве на улице Привольной 5.
ИСТОЧНИК KP.RU