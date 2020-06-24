2020-06-24T21:30:49+03:00
Общество

Арест экс-министра Михаила Абызова продлили на 3 месяца

Бывший глава Открытого правительства принимал участие в заседании Мосгорсуда по видеоконференцсвязи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Абызов. Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАССМихаил Абызов. Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
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Во вторник, 24 июня, Мосгорсуд принял решение о продлении на три месяца ареста бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества, отмывании преступных доходов и выводе за границу более 4 миллиардов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, обвиняемый принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи

Напомним, экс-министра и его помощников обвинили в создании преступной группировки и выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. В конце августа прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении Абызова второе уголовное дело по получению 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов.

В марте этого года фигурантам дела бывшего министр изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание. Через месяц Александр Вершинин, который был адвокатом Абызова, частично признал вину в покушении на мошенничество

ИСТОЧНИК KP.RU

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