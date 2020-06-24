Суд Киева обязал открыть новое уголовное дело против Порошенко

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:21:23+03:00

На этот раз речь идет о вмешательстве при национализации Приватбанка

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Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины открыть новое уголовное дело в отношении бывшего президента незалежной Петра Порошенко.

На этот раз речь идет о вмешательстве при национализации Приватбанка, и уголовный процесс начнут по заявлению адвоката бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующие уголовное дело также должны открыть против бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой.

«Заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, которые свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации Приватбанка», - передает украинское агентство УНН слова адвоката бизнесмена Владимира Лысенко.

Адвокат уточняет, что уголовное дело открыто по нескольким статьям, среди них противоправное завладение имуществом предприятия и злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, экс-президент фигурирует в нескольких уголовных делах. В четверг, 18 июня, Госбюро приняло решение о закрытии трех дел, но в тот же день против Порошенко возбудили новое уголовное дело за томос об отделении украинской церкви. Накануне вызвали на допрос в качестве подозреваемого, но без уточнения, по какому именно делу Порошенко должен явиться на допрос в бюро расследований 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU