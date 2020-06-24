2020-06-24T23:08:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в столице достигло 3 669
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусомВ Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице составляет 3 669 человека. Об этом сообщает в среду, 24 июня, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, ранее Оперштаб сообщал о 2 020 вздоривших пациентов в столичных больницах за минувшие сутки. Всего число жителей Москвы, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141 268. Также в столице выявлено 811 новых случаев коронавируса, а общее количество инфицированных с начала пандемии составило 216 906.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о росте уровня популяционного иммунитета к коронавирусу в Москве. Он отметил, что это позволяет снижать заболеваемость в столице, но предупредил, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать

ИСТОЧНИК KP.RU

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