NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует присвоить своей штаб-квартире, расположенной в Вашингтоне, имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон.
Как сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн в Twitter, Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в 1950-х годах, после чего работала инженером.
- С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени Мэри Джексон нашей штаб-квартире, - написал глава NASA.
Темнокожая сотрудница Джексон, как сообщается в распространенном сообщении пресс-службы американского космического ведомства, входила в число очень значимых женщин, которые помогли NASA преуспеть в деле отправки американских астронавтов в космос.
В 2016 году о выдающейся Мэри Джексон вышла одноименная книга Марго Ли Шеттерли. В ней также рассказывается и ее коллегах Кэтрин Джонсон и Дороти Воган. Позже в этом же году был снят фильм.
ИСТОЧНИК KP.RU