NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон

24 Июнь 2020 2020-06-25T00:13:48+03:00

Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в 1950-х годах

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует присвоить своей штаб-квартире, расположенной в Вашингтоне, имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон.

Как сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн в Twitter, Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в 1950-х годах, после чего работала инженером.

- С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени Мэри Джексон нашей штаб-квартире, - написал глава NASA.

Темнокожая сотрудница Джексон, как сообщается в распространенном сообщении пресс-службы американского космического ведомства, входила в число очень значимых женщин, которые помогли NASA преуспеть в деле отправки американских астронавтов в космос.

В 2016 году о выдающейся Мэри Джексон вышла одноименная книга Марго Ли Шеттерли. В ней также рассказывается и ее коллегах Кэтрин Джонсон и Дороти Воган. Позже в этом же году был снят фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU