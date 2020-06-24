NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон
Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в 1950-х годах
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует присвоить своей штаб-квартире, расположенной в Вашингтоне, имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон.
Как сообщил директор американского ведомства Джеймс Брайденстайн в Twitter, Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в 1950-х годах, после чего работала инженером.
- С нетерпением жду проведения официальной церемонии присвоения имени Мэри Джексон нашей штаб-квартире, - написал глава NASA.
ИСТОЧНИК KP.RU