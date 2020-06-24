24 Июнь 2020 2020-06-25T00:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прошел самый долгий салют Победы за всю историю празднования торжества. Его продолжительность составила рекордные 15 минут.

24 июня 2020 года в столице масштабно отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее из-за эпидемии коронавируса дату проведения и многие торжественные мероприятия пришлось перенести с 9 мая на июнь, в том числе и Парад.

В этом году праздничные фейерверки, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора, были запланированы на 23 часа, как и в 1945 году.

Ранее сайт kp.ru писал, как в Москве прошло празднование юбилея Победы. Мы проанализировали восемь уникальных деталей Парада этого года, которые могли заметить не все.

Второй салют в честь 75-летия Победы в Москве.Москвичи ещё не успели забыть грандиозный салют на 9 мая. Но 24 июня тысячи огненных залпов вновь озаряют небо над столицей. Ведь именно на эту дату перенесли массовые торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы

ИСТОЧНИК KP.RU