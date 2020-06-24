2020-06-24T23:46:01+03:00
Общество

В Москве прошел самый долгий салют Победы

Продолжительность салютов в небе над столицей составила рекордные 15 минут [видео]
Юлия КЕКОВА
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В Москве прошел самый долгий салют ПобедыВ Москве прошел самый долгий салют ПобедыФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В Москве прошел самый долгий салют Победы за всю историю празднования торжества. Его продолжительность составила рекордные 15 минут.

24 июня 2020 года в столице масштабно отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее из-за эпидемии коронавируса дату проведения и многие торжественные мероприятия пришлось перенести с 9 мая на июнь, в том числе и Парад.

К слову, в том году праздничные фейерверки, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора, был запланирован на час позже - в июне темнеет позже, чем в мае. Кстати, в 1945 году салют тоже начинался в 23.00.

Ранее сайт kp.ru писал, как в Москве прошло празднование юбилейной Победы. Так, сообщалось о восьми деталях Парада, которые могли заметить не все. В эти особенности вошли речь президента Владимира Путина, колонна тяжелой боевой техники и строй марширующих.

Второй салют в честь 75-летия Победы в Москве.Москвичи ещё не успели забыть грандиозный салют на 9 мая. Но 24 июня тысячи огненных залпов вновь озаряют небо над столицей. Ведь именно на эту дату перенесли массовые торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

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