2020-06-25T00:36:40+03:00
В мире

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату

Церемонии должна состояться под Ржевом 30 июня
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату. Мероприятие должно состояться под Ржевом в Тверской области 30 июня.

Отмечается, что инициатором создания монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России. Об этом сообщили в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Однако из-за плотного графика Лукашенко, по информации канала, "о решении принятия участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время".

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Республики Беларусь вместе с младшим сыном прибыл в Москву для посещения 24 июня военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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