Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»
Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс высказал свое мнение о роли русского народа во Второй Мировой Войне.
«Именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира», - сказал легендарный исполнитель.
Роджер, не раздумывая заявил об этом в прямом эфире программы Going Underground на RT. Когда телеведущий Афшину Раттанзи спросил музыканта о том, что он думаете о праздновании Дня Победы в России Уотоер заявил, что всему миру нужно помнить тех, кто сдержал и победил нацистскую Германию.
«Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их. Нам всегда нужно помнить об этом, особенно сейчас, когда мы негативно отзываемся о русских и потрясаем перед ними оружием. На мой взгляд, это совершеннейшее безумие», — выразил свое мнение Уотерс.
24 июня в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы. Тысячи российских военных приняли участие в параде. На праздник прибыли главы девяти дружественных России государств. По Красной площади впервые прошли: танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25», танк «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, а также береговой ракетный комплекс «Бал». А воздушная техника на параде показала свои лучшие боевые крылья и вертушки.
ИСТОЧНИК KP.RU