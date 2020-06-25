Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек
За сутки от covid-19 скончались 4 187 пациентов
Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человекФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения озвучила новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Жертвами болезни в мире с момента распространения covid-19 стали 473 797 человек, за сутки на планете скончались 4 187 пациентов. Тем временем, общее количество инфицированных в разных странах увеличилось до 9 129 146 человек. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у более 135 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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