2020-06-25T00:18:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек

За сутки от covid-19 скончались 4 187 пациентов
Юлия КЕКОВА
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Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человекЧисло жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человекФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения озвучила новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Жертвами болезни в мире с момента распространения covid-19 стали 473 797 человек, за сутки на планете скончались 4 187 пациентов. Тем временем, общее количество инфицированных в разных странах увеличилось до 9 129 146 человек. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у более 135 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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