Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T00:18:37+03:00

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Всемирная организация здравоохранения озвучила новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Жертвами болезни в мире с момента распространения covid-19 стали 473 797 человек, за сутки на планете скончались 4 187 пациентов. Тем временем, общее количество инфицированных в разных странах увеличилось до 9 129 146 человек. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у более 135 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU