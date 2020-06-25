Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T00:52:53+03:00

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Всемирная организация здравоохранения озвучила новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Жертвами болезни в мире с момента распространения covid-19 стали 473 797 человек, за сутки на планете скончались 4 187 пациентов. Тем временем, общее количество инфицированных в разных странах увеличилось до 9 129 146 человек. За минувшие сутки врачи выявили коронавирус у более 135 тысяч человек.

Тем временем, в России эпидемия пошла на спад. Каждый день цифры зараженных становятся все меньше и меньше. К слову, пик по covid-19 в нашей стране уже пройден.

Согласно данным официального портала стопкоронавирус.рф, жертвами болезни в РФ стали 8 513 человек, вылечились - более 368 тысяч пациентов, заражены в настоящее время 229 546 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что пациенты с ВИЧ, у которых результат теста на коронавирус оказался положительным, переносят болезнь намного легче.

ИСТОЧНИК KP.RU