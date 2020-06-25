Макрон планирует провести с Путиным переговоры в видеоформате
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение важных вопросов глав государств в формате видеоконференции запланировано на 26 июня.
- Макрон считает, что важным рассматривать совместно с Россией определенный ряд сложных проблем, - заявил представитель Елисейского дворца, пишет ТАСС.
Сообщается, что руководители стран рассмотрят "обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризисов, в частности, на Украине".
Кроме этого французский и российский президенты рассчитывает "вопросы обеспечения стратегического равновесия", Ливию и Иран, и ситуацию с распространением коронавируса.
Сторонам, по мнению представитель Елисейского дворца, нужно будет также обсудить вопросы, связанные по сотрудничеству, укреплению европейской стабильности, урегулированию международных кризисов и обеспечения кибербезопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU