2020-06-25T02:34:32+03:00
Политика

Макрон планирует провести с Путиным переговоры в видеоформате

Обсуждение важных вопросов запланировано на 26 июня
Юлия КЕКОВА
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Эмманюэль МакронЭмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение важных вопросов глав государств в формате видеоконференции запланировано на 26 июня.

- Макрон считает, что важным рассматривать совместно с Россией определенный ряд сложных проблем, - заявил представитель Елисейского дворца, пишет ТАСС.

Сообщается, что руководители стран рассмотрят "обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризисов, в частности, на Украине".

Кроме этого французский и российский президенты рассчитывает "вопросы обеспечения стратегического равновесия", Ливию и Иран, и ситуацию с распространением коронавируса.

Сторонам, по мнению представитель Елисейского дворца, нужно будет также обсудить вопросы, связанные по сотрудничеству, укреплению европейской стабильности, урегулированию международных кризисов и обеспечения кибербезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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