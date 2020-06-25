Посол оценил реакцию в Германии на статью Путина

25 Июнь 2020 2020-06-25T01:48:54+03:00

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Статью президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных кругах и широкой общественности, считает российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

По мнению дипломата, публикация главы государства является "очень важной и своевременной", благодаря чему "позволяет глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать все необходимое для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать".

Нечаев также добавил, что в статье, опубликованной в американском издании National Interest, Путин подчеркнул совместную ответственность перед будущими поколениями и необходимость совместных усилий для недопущения повторения подобной трагедии мирового масштаба.

Ранее сайт KP.ru писал, что президент в статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" написал о причинах и начале Второй Мировой войны.

Полный текст статьи Владимира Путина и ее аудио-версия опубликованы на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU