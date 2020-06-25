Пенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T03:00:19+03:00

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Минфин России планирует в 2021-2023 годах увеличить финансирование социальных фондов на 2,9 триллионов рублей.

Согласно предварительным планам ведомства, в общей сложности в эти годы в соцфонды могут получить порядка 14 триллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, в Пенсионный фонд России (ПФР) министерство планирует направить 12,7 триллионов рублей, более 430 миллиардов - в Фонд социального страхования (ФСС) и еще 810 млрд - в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Отмечается, что 2,9 триллиона рублей будет выделено сверх прогнозируемых ранее объемов.

К слову, ПФР получит на 2,6 триллиона рублей сверх установленного плана. Половина из этих средств планируется выделить на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Всего же в 2021-2023 года на ОПС будет направлено порядка 3,7 триллионов рублей.

Минфин РФ также намерен компенсировать Пенсионному фонду выпадающие доходы на сумму почти 1,5 триллиона рублей, из которых 1,2 триллионов тоже будут направлены в ПФР сверх прогнозируемых объемов.

ИСТОЧНИК KP.RU