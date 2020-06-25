2020-06-25T03:00:19+03:00
Общество

Пенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублей

В ведомстве рассматривают возможность выделить сумму сверх прогнозируемых ранее объемов
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Пенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублейПенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Минфин России планирует в 2021-2023 годах увеличить финансирование социальных фондов на 2,9 триллионов рублей.

Согласно предварительным планам ведомства, в общей сложности в эти годы в соцфонды могут получить порядка 14 триллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, в Пенсионный фонд России (ПФР) министерство планирует направить 12,7 триллионов рублей, более 430 миллиардов - в Фонд социального страхования (ФСС) и еще 810 млрд - в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Отмечается, что 2,9 триллиона рублей будет выделено сверх прогнозируемых ранее объемов.

К слову, ПФР получит на 2,6 триллиона рублей сверх установленного плана. Половина из этих средств планируется выделить на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Всего же в 2021-2023 года на ОПС будет направлено порядка 3,7 триллионов рублей.

Минфин РФ также намерен компенсировать Пенсионному фонду выпадающие доходы на сумму почти 1,5 триллиона рублей, из которых 1,2 триллионов тоже будут направлены в ПФР сверх прогнозируемых объемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США вынесли второе обвинительное заключение в отношении Ассанжа
Пенсионный фонд может получить от Минфина 12,7 триллионов рублей
Ортопед поделился простыми и доступными упражнениями при «косточке» на ноге
Посол оценил реакцию в Германии на статью Путина
Макрон планирует провести с Путиным переговоры в видеоформате
Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»
Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
В Москве прошел самый долгий салют Победы
NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон
В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия