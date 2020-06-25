В США вынесли второе обвинительное заключение в отношении Ассанжа
В новом обвинении речь идет о связи основателя WikiLeaks с хакерской группой
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Министерство юстиции США заявило о вынесении второго обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Большое федеральное жюри вынесло новое обвинительное заключение. В нем речь идет об обвинениях, которые касающиеся предполагаемой роли Ассанжа в одном из самых крупных взломов секретной информации за всю историю США, - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU