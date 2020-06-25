Как правильно пользоваться духами в жару, рассказала парфюмер

25 Июнь 2020 2020-06-25T03:59:11+03:00

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Летом, особенно в сильную жару, многие считают, что пользоваться духами лучше не стоит - аромат может легко превратиться в приторный запах, который не только надоест его носителю, но и будет вызывать недопонимание со стороны окружающих.

Парфюмер Жанна Гладкова раскрыла, как можно правильно пользоваться духами в жаркую погоду. По мнению эксперта, нужно соблюдать всего несколько простых правил.

Так, например, любой аромат должен создавать комфортные условия: в жару давать ощущение прохлады, а зимой - тепла. Летом запахи должны казаться легкие, прозрачные и ненавязчивыми. Об этом специалист рассказала в интервью радио Sputnik.

- Важно, чтобы в ароматах чувствовались нотки свежести, зелени, цитрусовых, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады, - пояснила Гладкова.

В случае, если запахи вам не подходят, то достаточным будет изменить концентрацию, то есть наносить совсем небольшое количество продукта. К слову, концентрация аромата, особенно в дневные часы, должны быть небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU