2020-06-25T04:06:13+03:00
В мире

На Украине слова главы комитета Рады о стерилизации людей обернулись скандалом

Федерация профсоюзов Украины выступила с требованием отставки Галины Третьяковой
Юлия КЕКОВА
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На Украине слова главы комитета Рады о стерилизации людей обернулись скандаломНа Украине слова главы комитета Рады о стерилизации людей обернулись скандаломФото: REUTERS
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Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа". Причиной стали ее резкие высказывания в поддержку политики стерилизации людей.

Сама Третьякова завела эту тему, рассуждая о том, насколько "качественные" в дальнейшем будут дети у граждан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне на сайте ФПУ.

В профсоюзах заявление председателя комитета Верховной рады сразу же выразили возмущение, которое она сделала во время выступления на вебинаре, организованном в мае Киевской школой экономики.

Как отмечается, Третьякова в качестве примера заявила о "стерилизации лиц", готовых получать соцпомощь, утверждая, что лучшим официальным курсом в сфере социальной политики будет отказать женщинам в пособиях, если их дети будут "очень низкого качества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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