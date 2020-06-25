Названа одна из основных угроз безопасности США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что одну из основных угроз для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.
Сообщается, что в свете того, что наибольшую опасность для безопасности США "долгое время представлял терроризм со стороны радикальных исламистов".
Теперь же, по мнению Рея, озвученного в интервью телеканалу Fox News, одну из самых значимых угроз представляет "террористическая угроза здесь, на территории США.
- Это то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом, - отметил глава ФБР.
По его словам, речь также идет об экстремистах, которые, как правило, действуют в одиночку, и не придерживаются единой идеологии. Из-за этого они не тратят много своего времени на подготовку к предстоящей возможной атаке.
ИСТОЧНИК KP.RU