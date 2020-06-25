2020-06-25T04:17:47+03:00
В мире

Названа одна из основных угроз безопасности США

Глава ФБР рассказал, чего следует опасаться в Штатах
Юлия КЕКОВА
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Названа одна из основных угроз безопасности СШАНазвана одна из основных угроз безопасности СШАФото: REUTERS
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что одну из основных угроз для внутренней безопасности Соединенных Штатов представляют так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.

Сообщается, что в свете того, что наибольшую опасность для безопасности США "долгое время представлял терроризм со стороны радикальных исламистов".

Теперь же, по мнению Рея, озвученного в интервью телеканалу Fox News, одну из самых значимых угроз представляет "террористическая угроза здесь, на территории США.

- Это то, что мы называем доморощенным насильственным экстремизмом, - отметил глава ФБР.

По его словам, речь также идет об экстремистах, которые, как правило, действуют в одиночку, и не придерживаются единой идеологии. Из-за этого они не тратят много своего времени на подготовку к предстоящей возможной атаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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