2020-06-25T05:16:11+03:00
Общество

Россиян предупредили о температурных аномалиях

До конца июня погода резко изменится
Юлия КЕКОВА
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Россиян предупредили о температурных аномалияхРоссиян предупредили о температурных аномалияхФото: Иван МАКЕЕВ
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Специалисты Гидрометцентра предупреждают россиян об изменениях в погоде, которые произойдут на территории России до конца июня.

Сообщается, что в некоторых регионах страны ожидаются температурные аномалии. так, например, отклонения от нормы прогнозируются в Приволжском и Уральском федеральном округах, а также в Сибири. В последнем пункте среднесуточная температура составит примерно около 20 градусов тепла, а вот воздух наоборот прогреется на четыре градуса выше положенной нормы.

На Поволжье и Урале, тем временем, температура воздуха по прогнозам синоптиков будет примерно на четыре градуса ниже нормы. В среднем, ее значение составит от 12 до 16 градусов.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя температура воздуха в течение суток ожидается около 16 градусов тепла, что соответствует норме. На юге России столбик термометра будет примерно на уровне 20 градусов, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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