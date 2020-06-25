2020-06-25T05:40:19+03:00
Общество

Зачем нужно одевать детей в яркую одежду, рассказали в МЧС

В ведомстве раскрыли, как и для чего это может быть полезным
Юлия КЕКОВА
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Зачем нужно одевать детей в яркую одежду, рассказали в МЧСЗачем нужно одевать детей в яркую одежду, рассказали в МЧСФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МЧС России родителям рекомендовали в целях безопасности, выезжая на природу или идя в поход с детьми, одевать своих чад в яркую одежду, удобную и закрытую обувь, объяснять им заранее, что делать, если они потерялись

Если ребенок остался один на один с дикой природой, например, оторвался от взрослых и потерялся, то он как минимум может подвергнуть себя получению солнечных ожогов, а также стать жертвой укусов комаров. Кроме этого, в ведомстве отметили, что угрозу могут представлять для малыша дикие животные и непроходимые места, в том числе болота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

- МЧС рекомендует: если вы собрались в поход или на пикник со своими детьми, выбирайте им яркую одежду, по возможности со светоотражающими элементами. Также не будет лишним дать ребенку свисток, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в зависимости от возраста, у ребенка должен быть полностью заряженный телефон или браслет с GPS. В случае, если он потеряется, шансы как можно скорее найти потеряшку будут намного выше. Специалисты отмечают, что важно всегда следить за ребенком и самими не отходить от него далеко и тем более не оставлять одного в незнакомом месте на длительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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