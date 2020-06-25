2020-06-25T06:09:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Болтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в США

Бывший помощник президента выразил обеспокоенность ситуацией с covid-19
Юлия КЕКОВА
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Болтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в СШАБолтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в СШАФото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп не в полной мере справляется с эпидемией коронавируса в стране.

- С начала года проводилась очень непоследовательная политика, когда советники Белого дома начали осознавать масштабы проблемы по ситуации с коронавирусом. И я обеспокоен тем, что она продолжает оставаться моделью, что президент следует, - рассказал Болтон в интервью CNN.

Также по его мнению, с самого начала Трамп "не желал слышать негативные новости о своем друге, Си Цзиньпине",и опасался навредить торговой сделке США и Китая. Именно из-за этого, по словам Болтона, американский президент старался игнорировать предупреждения о возможной опасности эпидемии.

Болтон подчеркнул, что в большинстве случаев, власти американских штатов смогли взять ситуацию под свой личный контроль по борьбе с covid-19, однако на федеральном уровне для этого было оказано недостаточно усилий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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