Болтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в США
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп не в полной мере справляется с эпидемией коронавируса в стране.
- С начала года проводилась очень непоследовательная политика, когда советники Белого дома начали осознавать масштабы проблемы по ситуации с коронавирусом. И я обеспокоен тем, что она продолжает оставаться моделью, что президент следует, - рассказал Болтон в интервью CNN.
Также по его мнению, с самого начала Трамп "не желал слышать негативные новости о своем друге, Си Цзиньпине",и опасался навредить торговой сделке США и Китая. Именно из-за этого, по словам Болтона, американский президент старался игнорировать предупреждения о возможной опасности эпидемии.
Болтон подчеркнул, что в большинстве случаев, власти американских штатов смогли взять ситуацию под свой личный контроль по борьбе с covid-19, однако на федеральном уровне для этого было оказано недостаточно усилий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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