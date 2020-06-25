2020-06-25T06:25:01+03:00
В мире

В Раде озвучили план по уничтожению Украины

В разработку тактики включили окончательное разложение общества
Юлия КЕКОВА
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В Раде озвучили план по уничтожению УкраиныВ Раде озвучили план по уничтожению УкраиныФото: REUTERS
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На Украине уже сейчас запущен процесс по уничтожения страны, а агрессивные акции радикалов - это всего лишь часть этого масштабной "операции". Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, существуют определенные внешние силы, которые намерены превратить Незалежную в настоящую колонию, и используют для этого радикально настроенные группировки националистов.

- Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах страны. Они входят в такие организации, как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса и даже похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины, - приводятся слова украинского депутата на сайте партии.

Кива, кроме этого, отметил, что через радикалов осуществляются попытки оказать давление на власти, как путем запугивания, так и физического воздействия.

Ранее сайт kp.ru писал, что Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам соцполитики Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа". Причиной этому стали ее резкие высказывания о "стерилизации лиц", готовых получать соцпомощь, утверждая, что лучшим официальным курсом в сфере социальной политики будет отказать женщинам в пособиях, если их дети будут "очень низкого качества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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