Почему опасно хранить личную информацию в телефоне, рассказал эксперт

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:45:56+03:00

Специалист раскрыл, кто может получить доступ к вашему смартфону

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Хранить личную информацию в сотовом телефоне может быть опасно, считает гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

По мнению специалиста, доступ к вашему смартфону могут получить злоумышленники, либо украв его, если нет защиты, либо через установленные вирусные программы. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Конечно, в случае кражи мобильника, сим-карту можно с легкостью заблокировать, однако лучше всего не хранить сверхважную информацию, в том числе пин-коды от карт или где лежат ключи от дома, именно в телефоне.

По его словам, любое действие с компьютером или со смартфоном подразумевает возможность присутствия в этих устройствах вредоносных программ.

Ранее сайт kp.ru писал, как определить, о чем говорит самостоятельное включение-выключение вашего устройства или же перегреваться в то время, когда вы его не используете.

ИСТОЧНИК KP.RU