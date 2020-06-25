2020-06-25T07:24:38+03:00
Общество

В Россавиации предложили план по возобновлению международных полётов

Глава ведомства направил в Роспотребнадзор предложение открыть сообщение с СНГ
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Росавиации предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГВ Росавиации предложили начать возобновление авиасообщения со стран СНГФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой предложение открыть авиасообщение сначала со странами СНГ, а затем со странами дальнего зарубежья, отдельно рассматривая эпидемиологическую ситуацию в каждой из них, сообщает "Коммерсантъ".

Представители секретариата Голиковой ответили изданию, что вопрос рассматривается, но решение примут, учитывая договорённости с другими странами и эпидемиологическую ситуацию. Отмечается, что оперштаб поручил проработать вопрос возобновления авиасообщения МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору.

Напомним, регулярное и чартерное международное сообщение полностью закрыто в России с 27 марта. Авиакомпании выполняют только рейсы для возврата граждан домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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