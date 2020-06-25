Пандемия пошатнула душевное здоровье молодежи и зрелых людей

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:38:57+03:00

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Пандемия отразилась на душевном здоровье россиян, но далеко не все возрастные категории отреагировали на события последние месяцев одинаково. Особенно сложно ситуацию с коронавирусом переносит молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (76,7%), и зрелое население – от 45 до 54 лет (62,5% и 80%, соответственно). Их чаще мучает тревога, депрессия, а все мысли заняты переживаниями о настоящем и будущем.

Возрастная группа — 35-44 года — несколько спокойнее воспринимает пандемию и реже жалуется на депрессивные состояния. А самыми эмоционально устойчивыми оказались люди в возрасте 55+.

Такие данные озвучили специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета. Они провели исследование методом онлайн-опроса среди русскоязычной аудитории. Выборка составила 412 человек в возрасте от 18 до 67 лет.

Результаты эксперты объясняют тем, что молодежь еще не имеет достаточного жизненного опыта и поэтому склонна нервничать. А зрелое население, наоборот, слишком хорошо понимают негативные последствия пандемии, осознает финансовую ответственность и потому переживает.

Старшее население, благодаря богатому жизненному опыту, обладает относительно высоким адаптационным потенциалом, социальными гарантиями, поэтому паникует меньше, пишет газета «Известия».

Тем временем экономисты отмечают, что экономика начинает постепенно оживать после массовой заморозки. Люди это чувствуют: если в разгар эпидемии россияне снимали вклады и старались держать деньги дома, то теперь снова понесли валюту в банки, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU