С окончанием изоляции спрос на презервативы резко упал

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:54:34+03:00

Эксперты объясняют это тем, что люди снова вернулись в рабочий ритм, а личная жизнь отошла на второй план

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С окончанием режима изоляции спрос на презервативы начал падать. По данным аналитической компании DSM Group, в первую неделю июня спад составил 55%. Траты россиян на средства контрацепции составили 72,9 млн рублей, это примерно 137 тыс. пачек. Для сравнения, в марте выручка составила 164,8 млн рублей, 247,5 тыс. пачек

Эксперты имеют два объяснения для данной тенденции. Первое – россияне вышли на работу и личная жизнь отошла на второй план. Второй – еще не потратили запасы, сделанные в период самоизоляции и повышенного спроса.

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская приводит интересные данные. Одновременно со снижением продаж презервативов растет популярность фильмов для взрослых и онлайн-секс-вечеринок, пишет газета "Известия".

Если в мае 2019 года на эту категорию в «Яндексе» приходилось 229,2 млн запросов видео, то в мае 2020 - 287,9 млн. Сочетание «секс онлайн» в том же сервисе в мае 2019-го искали 715 тыс. раз, а в 2020-м было уже 927 тыс. запросов.

Тем временем в Минздраве отметили, что россияне стали реже болеть сифилисом. В 2018 году в России болезнь была выявлена у 24,5 тыс. человек. С 2005 года этот показатель упал в четыре раза, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU