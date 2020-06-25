25 Июнь 2020 2020-06-25T08:10:50+03:00

Рынок смартфонов в 2020 году может просесть на 20 процентов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Эксперты прогнозируют, что последствия карантина напрямую отразятся на рынке гаджетов. Россияне начнут экономить на покупке смартфонов. По итогам года показатели продаж могут просесть на 20% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз дал «Известиям» сделал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

В своих заключениях он основывается на экономические данные последних месяцев. Учитывая сложную обстановку с работой, многие предпочитают экономить и переносить крупные покупки на более стабильное время.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков делает более оптимистичные прогнозы и приводит цифры: рынок просядет на 7% — до 28 млн штук. Для сравнения в 2019 году было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд рублей.

- В этом году с российского рынка могут уйти малоизвестные китайские бренды второго эшелона, у которых небольшие поставки в Россию, их затраты на продвижение бренда не будут окупаться на падающем рынке, - заключил Кусков.

Кстати, еще в марте ученые предупредили, что телефон может быть рассадником коронавирусной инфекции. Это один из предметов, на котором чаще всего сохраняются частицы коронавируса, гриппа и простуды.

ИСТОЧНИК KP.RU