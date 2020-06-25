Япония отказалась от размещения американских ПРО

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:23:41+03:00

Комплексы должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути

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Власти Японии приняли решение об аннулировании плана по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщил глава Минобороны Япони Таро Коно.

Такое решение приняли на заседании Совета национальной безопасности. Комплексы должны были разместить в префектурах Акита и Ямагути.

Ранее, 15 июня, Торо Коно заявлял о возможном отказе от размещения американских ПРО по экономическим и техническим причинам. Глава Минобороны Японии также подчёркивал, что комплексы Aegis останутся на тех же эсминцах морских сил Японии, на которых размещены сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU