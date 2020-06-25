Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье погибшего в ДТП

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:42:39+03:00

Эльман Пашаев отметил, что подзащитный был готов передать больше денег родственникам Сергея Захарова

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что сумма компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова может составлять порядка 1-1,5 миллиона рублей.

- Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента, - заявил Пашаев в интервью StarHit.

При этом Пашаев напомнил, что Ефремов готов был передать семье Захарова компенсацию в гораздо большем размере и не планировал ради этого продавать ничего из своего имущества.

- Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом?, - добавил адвокат.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулём Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения улицы Смоленская площадь. водитель грузовика, в который врезался актёр, скончался через несколько часов в больнице от полученных травм. Экспертиза показала содержание 2,1 промилле алкоголя в крови Ефремова и следы наркотиков.

Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК России, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, также он проходит свидетелем по делу о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU