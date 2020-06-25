2020-06-25T08:46:32+03:00
Общество

Родителям предложили платить за отказ от места в детском саду

В Госдуме уверены, что подобная мера решит проблему с очередями в дошкольные образовательные учреждения
Елена АКИМОВА
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В госдуме предложили компенсировать родителям отказ от места в детском садуВ госдуме предложили компенсировать родителям отказ от места в детском садуФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением, которое коснется родителей, не получивших место в детском саду для своего ребенка.

Парламентарий отмечает, что в России до сих пор есть проблема с зачислением детей в дошкольные образовательные учреждения, мест не хватает. Решить ситуацию можно с помощью выплат, их стоит предлагать тем, кто добровольно откажется от посещения ДОУ.

Соответствующее письмо депутат направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

- У родителей будет право выбора, которое позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ, - цитирует RT документ.

Деньги стоит выплачивать на протяжении всего периода, пока ребенок должен находиться в детском саду. При этом за семьей стоит сохранить право отказаться от выплат и снова встать в очередь на получение законного места.

Депутат уверен, что данная мера позволит сократить очереди в детские сады. Скорее всего, за выплатами будут обращаться те семьи, у которых есть с кем оставить ребенка. При этом у них будет финансовая поддержка, а те, кто действительно нуждаются в детских садах – скорее получат место.

Ранее депутаты предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсадах. Преференции планируют дать детям, взятым из приюта или под опеку.

Московские детские сады вернулись к работе в обычном режиме с 23 июня. Очередная волна послаблений после режима самоизоляции позволила родителям отвести детей в ДОУ, а самим отправиться по делам, сообщает ИА "НСН".

ИСТОЧНИК KP.RU

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