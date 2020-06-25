Россиянам напомнили о следующей нерабочей неделе

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:26:12+03:00

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В России следующая рабочая неделя будет сокращённой, поскольку 1 июля объявлен нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию, напомнили в Роструде.

- Работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается, - добавили в Роструде.

Также в ведомстве уточнили, что по российским законам оплата труда в день всенародного голосования происходит по таким же правилам, как и оплата труда в праздничные дни.

В Роструде, кроме того, напомнили, что работник имеет право на выходной в другой день, если работал 1 июля. Тогда трудовой день 1 июля будет оплачен, как обычный.

Ранее сайт KP.ru сообщал о четырёхдневной рабочей недели из-за выходного 24 июня. Напомним, в этом году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Датой его проведения было выбрано 24 июня, поскольку в этот день прошёл парад Победы в 1945 году.

ИСТОЧНИК KP.RU