2020-06-25T08:55:34+03:00
Общество

Россиянам напомнили о следующей нерабочей неделе

1 июля будет выходным из-за голосования по поправкам в Конституцию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращеннойРоструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращеннойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России следующая рабочая неделя будет сокращённой, поскольку 1 июля объявлен нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию, напомнили в Роструде.

- Работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается, - добавили в Роструде.

Также в ведомстве уточнили, что по российским законам оплата труда в день всенародного голосования происходит по таким же правилам, как и оплата труда в праздничные дни.

В Роструде, кроме того, напомнили, что работник имеет право на выходной в другой день, если работал 1 июля. Тогда трудовой день 1 июля будет оплачен, как обычный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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