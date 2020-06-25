Власти Украины сообщили об ущербе, который принесло наводнение на западе страны
Ущерб, который принесло наводнение в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины, предварительно власти оценили в 24 миллиона долларов.
Глава Закарпатской области Алексей Петров сообщил, что восстановление разрушенных дамб, дорог федерального и местного значения, а также мостов обойдётся властям в пять миллионов долларов. Однако Петров отметил, что пока власти не обладают информацией о том, какой ущерб наводнения принесли домам и хозяйствам.
Ущерб, нанесённый наводнением Ивано-Франковской области глава обладминистрации оценил, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 500 миллионов гривен, что равно 19 миллионам долларов. Эти деньги необходимы для ликвидации последствий наводнения и угроз, которые еще сохраняются.
Из-за осадков и паводков в Украине 22 июня начались подтопления, которые перешли в разрушения. Три человека погибли.
Из-за ливней больше 150 населенных пунктов на западе страны остаются подтопленными.В пресс-службе МВД Украины сообщили, что ливни разрушили более ста километров автодорог и 90 мостов
ИСТОЧНИК KP.RU