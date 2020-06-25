Власти Украины сообщили об ущербе, который принесло наводнение на западе страны

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:10:31+03:00

Ущерб от наводнений в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины предварительно оценили в $24 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ущерб, который принесло наводнение в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины, предварительно власти оценили в 24 миллиона долларов.

Глава Закарпатской области Алексей Петров сообщил, что восстановление разрушенных дамб, дорог федерального и местного значения, а также мостов обойдётся властям в пять миллионов долларов. Однако Петров отметил, что пока власти не обладают информацией о том, какой ущерб наводнения принесли домам и хозяйствам.

Ущерб, нанесённый наводнением Ивано-Франковской области глава обладминистрации оценил, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 500 миллионов гривен, что равно 19 миллионам долларов. Эти деньги необходимы для ликвидации последствий наводнения и угроз, которые еще сохраняются.

Из-за осадков и паводков в Украине 22 июня начались подтопления, которые перешли в разрушения. Три человека погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786978" frameborder="0"></iframe> Из-за ливней больше 150 населенных пунктов на западе страны остаются подтопленными.В пресс-службе МВД Украины сообщили, что ливни разрушили более ста километров автодорог и 90 мостов

ИСТОЧНИК KP.RU