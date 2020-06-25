2020-06-25T09:12:52+03:00
Экономика

В мае самоизолированные россияне налегали на алкоголь

По данным Росалкогольрегулирования, продажи спиртного возросли
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В мае россияне налегали на спиртноеВ мае россияне налегали на спиртноеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В мае россияне, находящиеся в режиме самоизоляции, налегали на алкоголь. По данным Росалкогольрегулирования, продажи спиртного по стране возросли. Всего было продано 17 413 тыс. декалитров спиртного, годом ранее этот показатель составил 17 176 тысяч.

Что пили в мае:

Водка - 6 207 тыс. дал,

Вино - 4 623,

Фруктовое вино - 1 134,

Игристые и шампанские вина - 1 034,

Коньяк – 881 дал,

В статистике не отражены продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Самые пьющие регионы по итогам мая:

Московская область -1 842,911 тыс. дал,

Москва -1 532,205,

Санкт-Петербург -878,993,

Свердловская область - 559,528,

Краснодарский край - 556,644.

Регионы с минимальным потреблением спиртного:

Республика Тыва - 0,138 тыс.дал,

Ингушетия - 0,434,

Чечня - 1,128,

Северная Осетия - 7,928,

Чукотка - 8,074.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что рост потребления спиртного связан с режимом самоизоляции.

- Люди сидят дома, работают на удаленке, никуда ходить не надо. Еще один фактор – социально-экономический кризис. В такое время всегда растет потребление спиртного минимум на 10 процентов в любой стране мира, - пояснил эксперт NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека из делегации Киргизии госпитализированы после возвращения из Москвы
Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
В Москве от коронавируса выздоровели уже более 142 тысяч человек
В мае самоизолированные россияне налегали на алкоголь
Власти Украины сообщили об ущербе, который принесло наводнение на западе страны
26 июня в России начинается самая масштабная акция по тестированию на ВИЧ
Россиянам напомнили о следующей нерабочей неделе
Родителям предложили платить за отказ от места в детском саду
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье погибшего в ДТП
Япония отказалась от размещения американских ПРО
Россияне начнут экономить на покупке смартфонов
С окончанием изоляции спрос на презервативы резко упал
Ксения Собчак подала в суд из-за обвинений в расизме
Пандемия пошатнула душевное здоровье молодежи и зрелых людей
В Россавиации предложили план по возобновлению международных полётов
Последние новости на утро 25 июня 2020: в Раде озвучили план по уничтожению Украины
Почему опасно хранить личную информацию в телефоне, рассказал эксперт
В Раде озвучили план по уничтожению Украины
Болтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в США