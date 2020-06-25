В мае самоизолированные россияне налегали на алкоголь

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:12:52+03:00

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В мае россияне, находящиеся в режиме самоизоляции, налегали на алкоголь. По данным Росалкогольрегулирования, продажи спиртного по стране возросли. Всего было продано 17 413 тыс. декалитров спиртного, годом ранее этот показатель составил 17 176 тысяч.

Что пили в мае:

Водка - 6 207 тыс. дал,

Вино - 4 623,

Фруктовое вино - 1 134,

Игристые и шампанские вина - 1 034,

Коньяк – 881 дал,

В статистике не отражены продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Самые пьющие регионы по итогам мая:

Московская область -1 842,911 тыс. дал,

Москва -1 532,205,

Санкт-Петербург -878,993,

Свердловская область - 559,528,

Краснодарский край - 556,644.

Регионы с минимальным потреблением спиртного:

Республика Тыва - 0,138 тыс.дал,

Ингушетия - 0,434,

Чечня - 1,128,

Северная Осетия - 7,928,

Чукотка - 8,074.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что рост потребления спиртного связан с режимом самоизоляции.

- Люди сидят дома, работают на удаленке, никуда ходить не надо. Еще один фактор – социально-экономический кризис. В такое время всегда растет потребление спиртного минимум на 10 процентов в любой стране мира, - пояснил эксперт NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU