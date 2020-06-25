В Москве от коронавируса выздоровели уже более 142 тысяч человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:31:53+03:00

В Москве ещё 926 человек выздоровели от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки вылечились 926 человек

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В Москве за минувшие сутки выздоровели ещё 926 пациентов с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Общее число выздоровевших превысило отметку в 142 тысячи, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194, - сообщила вице-мэр.

Накануне в Москве выздоровели 2020 человек, а число новых выявленных заражённых составило 811 человек, это минимальное значение с 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU