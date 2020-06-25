В Москве от коронавируса выздоровели уже более 142 тысяч человек
В Москве за минувшие сутки выздоровели ещё 926 пациентов с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Общее число выздоровевших превысило отметку в 142 тысячи, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194, - сообщила вице-мэр.
Накануне в Москве выздоровели 2020 человек, а число новых выявленных заражённых составило 811 человек, это минимальное значение с 9 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU