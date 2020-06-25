Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
Накануне Жээнбеков не смог посетить парад Победы, прилетев в Москву, поскольку у двух человек в его делегации обнаружили COVID-19
У президента Киргизии Жээнбекова по возвращении из Москвы коронавирус не нашлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, накануне в Москве прошёл парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После прилёта в Москву, у двух членов делегации от Киргизии был выявлен коронавирус, и Жээнбеков не смог посетить парад.
По прилёте в Бишкек двое заражённых из делегации президента Киргизии были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU