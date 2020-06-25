2020-06-25T09:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат

Накануне Жээнбеков не смог посетить парад Победы, прилетев в Москву, поскольку у двух человек в его делегации обнаружили COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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У президента Киргизии Жээнбекова по возвращении из Москвы коронавирус не нашлиУ президента Киргизии Жээнбекова по возвращении из Москвы коронавирус не нашлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, накануне в Москве прошёл парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После прилёта в Москву, у двух членов делегации от Киргизии был выявлен коронавирус, и Жээнбеков не смог посетить парад.

По прилёте в Бишкек двое заражённых из делегации президента Киргизии были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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