Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, накануне в Москве прошёл парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После прилёта в Москву, у двух членов делегации от Киргизии был выявлен коронавирус, и Жээнбеков не смог посетить парад. Уточняется, что речь идёт о завотделом внешней политики президентского аппарата Данияре Сыдыкове и сотруднике службы охраны.
По прилёте в Бишкек двое заражённых из делегации президента Киргизии были госпитализированы, сообщил сайт KP.ru.
Ранее на сайте также писали, что Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог прибыть в Москву для участия в Параде Победы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у двух членов киргизской делегации.
ИСТОЧНИК KP.RU