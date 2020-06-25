Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:21:35+03:00

У президента Киргизии Жээнбекова по возвращении из Москвы коронавирус не нашли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне Жээнбеков не смог посетить парад Победы, прилетев в Москву, поскольку у двух человек в его делегации обнаружили COVID-19

Изменить размер текста: A A

Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, накануне в Москве прошёл парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После прилёта в Москву, у двух членов делегации от Киргизии был выявлен коронавирус, и Жээнбеков не смог посетить парад. Уточняется, что речь идёт о завотделом внешней политики президентского аппарата Данияре Сыдыкове и сотруднике службы охраны.

По прилёте в Бишкек двое заражённых из делегации президента Киргизии были госпитализированы, сообщил сайт KP.ru.

Ранее на сайте также писали, что Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог прибыть в Москву для участия в Параде Победы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у двух членов киргизской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU