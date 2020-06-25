Два человека из делегации Киргизии госпитализированы после возвращения из Москвы

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:18:52+03:00

24 июня президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову пришлось отказаться от присутствия на параде Победы из-за заражения коронавирусом двух членов его делегации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они прибыли на парад Победы с президентом страны, но у них подтвердился коронавирус

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В Киргизии госпитализировали двух членов делегации, которые летали в Москву на парад Победы, сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

- Два представителя делегации госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, остальные направлены на обсервацию, - отметил замглавы Минздрава.

Напомним, 24 июня президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову пришлось отказаться от присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, поскольку коронавирус был выявлен у завотделом внешней политики президентского аппарата Данияре Сыдыкове и у сотрудника службы охраны.

Каратаев отметил, что члены делегации были обязаны пройти повторное тестирование в Киргизии из-за "алгоритма Минздрава на самоизоляцию", однако руководство не подвергает сомнению достоверность тестирования в России, поскольку в обеих странах "одинаковые лаборатории".Р

Сайт KP.ru сообщал, что Жээнбеков в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог прибыть в Москву для участия в Параде Победы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у двух членов киргизской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU