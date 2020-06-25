2020-06-25T10:08:15+03:00
Общество

Возлюбленный Насти Тропицель посадит дерево на ее могиле

Девушку кремируют и похоронят на Бали
Елена АКИМОВА
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Настю Тропицель похоронят на БалиНастю Тропицель похоронят на БалиФото: СОЦСЕТИ
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25 июня на Бали кремируют знаменитую блогершу Настю Тропицель (Анастасия Зубрина). Девушка вела популярный блог в сети и имела более миллиона подписчиков. 21 июня Настя погибла в аварии, разбившись на байке.

Возлюбленный Насти до сих пор не может поверить в случившееся. Виктор собирается увековечить память девушки, после кремации и захоронения он посадит на ее могиле дерево, чтобы люди могли приходить и вспоминать погибшую.

- Сегодня будет кремация, потом я посажу дерево на месте ее праха, — рассказал Виктор телеканалу «360»

После траурной церемонии молодой человек планирует побыть в уединении в горах, чтобы прийти в себя после страшной трагедии.

- Я потом поеду пожить где-то в горах, - говорит парень.

О месте захоронения Виктор сообщит подписчикам Тропицель после захоронения. Он отмечает, что Настя достойна всеобщей памяти, она была добрая и открытая, позитивно реагировала на хейтеров и дарила всем свою любовь.

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Настя Тропицель с возлюбленным Виктором
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Даже с отцом, который регулярно упрекал дочь, она была готова общаться. Виктор поделился, что мужчина обвинял дочь в том, что «ее бизнес разваливается», а ее парень «тянет ее вниз». Настя с горечью воспринимала отеческие советы и несколько раз всерьез задумывалась, чтобы прекратить общение с родителями.

В свою очередь отец девушки назвал парня трусом и отметил, что Виктор за время своего обучения угробил пятых людей. На него масса жалоб.

Девушка жила на Бали 4,5 месяца, в день трагедии она вместе с молодым человеком каталась на мотоцикле и не справилась с управлением. Мотоцикл вылетел на разделительный бордюр, при падении девушка получила смертельную травму головы. Ей было 18 лет.

С Виктором девушка тоже познакомилась на Бали, он был мотоинструктором, обучал Настю управлять техникой. Буквально через пару часов после ДТП он вышел в эфир и раскрыл подробности аварии, а после закатил истерику.

Блогерша Настя Тропицель перед смертельным ДТП на Бали была очень счастлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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