2020-06-25T10:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал о коварстве коронавирса

По словам терапевта, заболевание развивается очень быстро
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказал о коварстве коронавирусаВрач рассказал о коварстве коронавирусаФото: Александр ГЛУЗ
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Врачи понемногу адаптируются к лечению коронавируса, находят все больше действенных методик и вылечивают даже тяжелых пациентов. Об этом рассказал заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов.

«Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ. Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев», - отметил терапевт.

При этом Коновалов добавил, что COVID-19 – инфекция очень коварная. Самое сложное для врачей, когда состояние пациента ухудшается практически молниеносно.

«Не раз убеждался в коварстве нового коронавируса. У некоторых людей инфекцию выявили случайно, внешне болезнь практически не проявлялась, а легкие уже были поражены», - цитирует врача «Российская газета».

При этом терапевт добавил, что всем своим выписавшимся пациентам рекомендует ежегодно проходить профилактику сезонного гриппа, это может защитить от многих инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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