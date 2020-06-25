2020-06-25T10:54:25+03:00
Общество

Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к конституции

Зампред Совбеза одним из первых принял участие в очном голосовании
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституциюМедведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председатель пратии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.

Сегодня утром, 25 июня, в первый день голосования Медведев проголосовал в районе Раменки на избирательном участке 2760 в здании "Шуваловской гимназии №1448".

Напомним, всероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. О переносе 25 марта сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам, однако без уточнения даты.

1 июня президент принял совместное с руководством ЦИК и рабочей группой по подготовке поправок решение о проведении голосования 1 июля.

Сайт KP.ru сообщал, что с 23 июня по 1 июля с 6.00 до 22.00 в "Комсомольской правде" будет работать Информационный центр, читатели смогут задать свои вопросы в том числе певице Валерии, главе ЦИК Памфиловой и пианисту Денису Мацуеву.

Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуму внесли законопроект о наследовании телефонных номеров
В Совфеде прокомментировали ноту протеста от Киева из-за парада Победы в Крыму
"Унесённые ветром" вернут на HBO с комментариями об изображении темнокожих
Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом
В России за сутки выявлено 7 113 новых заражённых коронавирусом
Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к конституции
Врач рассказал о коварстве коронавируса
Возлюбленный Насти Тропицель посадит дерево на ее могиле
Два человека из делегации Киргизии госпитализированы после возвращения из Москвы
Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
В Москве от коронавируса выздоровели уже более 142 тысяч человек
В мае самоизолированные россияне налегали на алкоголь
Власти Украины сообщили об ущербе, который принесло наводнение на западе страны
26 июня в России начинается самая масштабная акция по тестированию на ВИЧ
Россиянам напомнили о следующей нерабочей неделе
Родителям предложили платить за отказ от места в детском саду
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье погибшего в ДТП
Япония отказалась от размещения американских ПРО
Россияне начнут экономить на покупке смартфонов
С окончанием изоляции спрос на презервативы резко упал
Ксения Собчак подала в суд из-за обвинений в расизме
Пандемия пошатнула душевное здоровье молодежи и зрелых людей
В Россавиации предложили план по возобновлению международных полётов
Последние новости на утро 25 июня 2020: в Раде озвучили план по уничтожению Украины
Почему опасно хранить личную информацию в телефоне, рассказал эксперт
В Раде озвучили план по уничтожению Украины
Болтон заявил о неспособности Трампа справиться с коронавирусом в США