Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к конституции
Председатель пратии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
Сегодня утром, 25 июня, в первый день голосования Медведев проголосовал в районе Раменки на избирательном участке 2760 в здании "Шуваловской гимназии №1448".
Напомним, всероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. О переносе 25 марта сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам, однако без уточнения даты.
1 июня президент принял совместное с руководством ЦИК и рабочей группой по подготовке поправок решение о проведении голосования 1 июля.
Сайт KP.ru сообщал, что с 23 июня по 1 июля с 6.00 до 22.00 в "Комсомольской правде" будет работать Информационный центр, читатели смогут задать свои вопросы в том числе певице Валерии, главе ЦИК Памфиловой и пианисту Денису Мацуеву.
Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU