25 Июнь 2020 2020-06-25T10:54:25+03:00

Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Председатель пратии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.

Сегодня утром, 25 июня, в первый день голосования Медведев проголосовал в районе Раменки на избирательном участке 2760 в здании "Шуваловской гимназии №1448".

Напомним, всероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. О переносе 25 марта сообщил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам, однако без уточнения даты.

1 июня президент принял совместное с руководством ЦИК и рабочей группой по подготовке поправок решение о проведении голосования 1 июля.

Сайт KP.ru сообщал, что с 23 июня по 1 июля с 6.00 до 22.00 в "Комсомольской правде" будет работать Информационный центр, читатели смогут задать свои вопросы в том числе певице Валерии, главе ЦИК Памфиловой и пианисту Денису Мацуеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786993" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU