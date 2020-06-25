В России за сутки выявлено 7 113 новых заражённых коронавирусом
За минувшие сутки в России зарегистрировано 7 113 новых заражённых коронавирусом в 82 регионах из 85. У 32% новых пациентов не было никаких проявлений заражения. Общее число случаев заболевания в стране почти достигло 614 тысяч.
Также за сутки скончались 92 пациента с подтверждённым ранее COVID-19, а за всё время пандемии в стране умерли от вируса 8 605 человек.
Число новых выздоровевших составило 6 342, а всего в России врачи вылечили от коронавируса уже 375 164 человека.
Специалисты провели уже более 18 миллионов тестов на выявление коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU