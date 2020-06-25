2020-06-25T11:50:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выявлено 7 113 новых заражённых коронавирусом

Умерли 92 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России 6 342 человека выздоровели от коронавируса за суткиВ России 6 342 человека выздоровели от коронавируса за суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки в России зарегистрировано 7 113 новых заражённых коронавирусом в 82 регионах из 85. У 32% новых пациентов не было никаких проявлений заражения. Общее число случаев заболевания в стране почти достигло 614 тысяч.

Также за сутки скончались 92 пациента с подтверждённым ранее COVID-19, а за всё время пандемии в стране умерли от вируса 8 605 человек.

Число новых выздоровевших составило 6 342, а всего в России врачи вылечили от коронавируса уже 375 164 человека.

Специалисты провели уже более 18 миллионов тестов на выявление коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам заведующего межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексея Коновалова, основное коварство в лечении коронавируса заключается в том, что состояние пациента ухудшается практически молниеносно. Он также рассказал, что врачи уже адаптируются к лечению нового вируса, и сейчас спасают жизни людей не только подключением к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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