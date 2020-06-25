Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:05:23+03:00

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Вице-министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос заявил 24 июня, что после посещения Барранкильи у него выявлен коронавирус.

Отмечается, что столица северного департамента Атлантико Барранкилья, так же, как и Богота, является очагом заболевания в Колумбии.

- На прошлой неделе я совершил поездку в Барранкилью. Сегодня утром я сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, - сообщил Паласиос в своём Twitter, добавив, что находится в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU