2020-06-25T11:05:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Замглавы МВД Колумбии заразился коронавирусом

Даниэль Паласиос рассказал, что находится в изоляции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вице-министр внутренних дел Колумбии заразился коронавирусомВице-министр внутренних дел Колумбии заразился коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос заявил 24 июня, что после посещения Барранкильи у него выявлен коронавирус.

Отмечается, что столица северного департамента Атлантико Барранкилья, так же, как и Богота, является очагом заболевания в Колумбии.

- На прошлой неделе я совершил поездку в Барранкилью. Сегодня утром я сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, - сообщил Паласиос в своём Twitter, добавив, что находится в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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