2020-06-25T11:21:44+03:00
В мире

"Унесённые ветром" вернут на HBO с комментариями об изображении темнокожих

Ранее картину убрали со стриминговой платформы на фоне протестов в США
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фильм «Унесенные ветром» вернут на стриминговую платформу HBO Max после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестовФильм «Унесенные ветром» вернут на стриминговую платформу HBO Max после того, как картина была снята из-за проходящих в США протестовФото: кадр из фильма
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Стриминговая платформа HBO Max вернёт в каталог картину "Унесённые ветром", сопроводив комментарием профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. Перед фильмом она будет объяснять контекст картины и рассказывать о протестных настроениях в обществе из-за романтизации довоенного Юга США, а также "стереотипного изображения темнокожих персонажей", сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что фильм "Унесённые ветром" сняли с показа с формулировкой "Картина — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе".

25 мая в американском штате Миннесота полицейский при задержании задушил коленом 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Это спровоцировало протесты, которые перешли в беспорядки, столкновения с полицией и грабежи, а также распространились на многие другие штаты. В более чем 20 городах властям пришлось ввести комендантский час.

Джорджа Флойда похоронили 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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